Bayern, Kingsley Coman rinnova fino al 2027

Il francese ha ammesso di voler rivincere la Champions League

Il Bayern ha prolungato il contratto di Kingsley Coman fino al 2027. Lo ha annunciato il club tedesco sui canali ufficiali. Il francese dopo la firma ha detto: "Sono molto felice perché il Bayern è uno dei migliori club al mondo e so che abbiamo ancora molte opportunità e grandi obiettivi da raggiungere. Sono in questo club dal 2015, sembra una grande famiglia. Tutto è perfetto qui. I miei anni migliori da calciatore sono ancora davanti a me e sono felice di trascorrerli all'FC Bayern. Il mio obiettivo più grande è vincere di nuovo la Champions League, e questa volta insieme ai nostri fan, speriamo". Da quando è arrivato, Kingsley Coman ha vinto sei volte il campionato tedesco, tre volte la Coppa di Germania e cinque volte la Supercoppa nazionale. Ha anche vinto una volta la Champions League, la Coppa del Mondo per club e la Supercoppa UEFA. Con il suo gol decisivo nella finale di Champions League 2020 contro il Paris St. Germain, ha avuto un ruolo chiave nello storico anno con ben sei titoli in bacheca.