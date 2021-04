Bayern, la dura reazione del club: “Non approviamo decisione di Flick”

Il club arrabbiato con il tecnico dei sei titoli in una stagione solare

"Il consiglio di amministrazione dell'FC Bayern ha pubblicato un breve ma chiaro comunicato sulla sorprendente dichiarazione di ieri, dopo la partita contro il Wolfsburg, del tecnico Hansi Flick di voler rescindere il contratto con scadenza giugno 2023."L' FC Bayern disapprova la comunicazione unilaterale che ha rilasciato Hansi Flick e continuerà i colloqui come concordato dopo la partita contro il Mainz (del 24 aprile) per non compromettere il successo sportivo”. Adesso c’è da capire se il Bayern cercherà di far rispettare il contratto andando contro la volontà del suo allenatore dei sei titoli stagionali oppure alla fine rispetterà a denti stretti la decisione di Flick che sicuramente ha scelto di allenare la Germania dopo gli europei.