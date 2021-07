Bayern, la prima di Nagelsmann è un flop. Ko contro il Colonia

All'ex tecnico del Lipsia mancavano tutti i nazionali

Comincia con una sconfitta l'avventura del tecnico Julian Nagelsmann sulla panchina del Bayern. I campioni di Germania hanno perso contro il Colonia in un'amichevole di preparazione in vista della nuova stagione che scatterà ad agosto. L'incontro disputatosi a Vilingen, si è concluso con il punteggio di 3-2 per il Colonia. Mark Uth ha segnato una doppietta, un altro gol è stato segnato da Jan Thielmann. Per il Bayern Monaco hanno segnato Armindo Sieb e Joshua Zirkzee, ex Parma. Nagelsmann però ha dovuto fare a meno dei nazionali che hanno disputato gli Europei e al momento sono in vacanza."Giocheremo le prossime partite amichevoli con la stessa squadra in attesa che tornino i nazionali. Abbiamo poco tempo prima dell'inizio della Coppa di Germania e del campionato, ma ce la faremo a farci trovare pronti" ha detto Nagelsmann a Magenta Sport.