Bayern, Lewandowski: “Mi sento come se fossi in film fantascienza. Dedico a mia…”

L'attaccante polacco ha superato il record di gol di Gerd Muller

Robert Lewandowski attaccante del Bayern Monaco, con la rete al 90' all'Augsburg ha battuto con 41 gol segnati in una stagione di Bundesliga il record di Gerd Müller. Il polacco ha commentato così la sua rete: “Mi sento come se fossi in un film di fantascienza. Rimango senza parole. Per 90 minuti ho provato a segnare ma non ci sono riuscito, poi ci sono arrivato all'ultimo minuto. C'era suspense fino all'ultimo secondo. Ho visto Leroy (Sané ndr) tirare, ci ho creduto e fortunatamente ha funzionato scavalcando il portiere avversario. È stata dura anche per me, ma mi aspettavo una situazione come questa. Sono grato alla mia squadra che ha fatto di tutto per aiutarmi a segnare questo gol. Dedico il gol e il mio record a mia mamma che festeggia il suo compleanno e a mister Flick".