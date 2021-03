Bayern, Lewandowski: “Mio primo idolo era Baggio. Poi Del Piero ma gli ultimi 15 anni solo Messi e CR7”

L’attaccante del Bayern Robert Lewandowski ha espresso la sua opinione sui migliori calciatori della storia. “Quando avevo 6 anni, il mio idolo era Roberto Baggio. Anche Alessandro Del Piero è diventato un modello negli anni successivi. Ma ero ancora troppo giovane per capire quale fosse la particolarità del suo stile. Anche Thierry Henry mi ha fatto una grande impressione una volta. Nella mia giovinezza, volevo anche correre proprio come lui. Volevo imitarlo in tutto. Non esiste un giocatore più grande, ma diversi calciatori costruiscono la loro era. Gli ultimi 10-15 anni sono stati Messi e Ronaldo, più Ronaldinho. Prima di allora – il brasiliano Ronaldo. Sono tutti fantastici giocatori che fanno innamorare il calcio del loro gioco. Il meglio del meglio sa come rendere semplici le cose complesse ”, ha spiegato Lewandowski a Sport Bild.