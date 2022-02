Bayern, Lewandowski non si nasconde: “Noi tra i favoriti per vincere la Champions”

Il centravanti non nasconde l'ambizione di vincere la Coppa in questa annata

Non solo le parole su Erling Haaland , Robert Lewandowski parla anche delle sue ambizioni e di quelle del Bayern Monaco per la stagione in corso. Obiettivo principale, oltre la Bundesliga, è quello di trionfare in Champions League.

Le sue parole, rilasciate a Pilka Nozna, non lasciano dubbi sulle intenzioni del centravanti, fresco di vittoria del premio FIFA The Best del 2021: "Il Bayern Monaco vuole sempre vincere tutti i trofei. Guardando come giochiamo oggi e qual è la nostra formazione, siamo uno dei grandi favoriti per la Champions League", ha detto senza giri di parole Lewandowski. Ma per farlo servirà anche arrivare alle sfide decisive nel modo giusto: "La cosa più importante è la salute dei giocatori nelle settimane più importanti della stagione. Occorre anche calcolare correttamente le tempistiche per raggiungere il picco della forma fisica al momento giusto".