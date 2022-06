Bayern, Lewandowski: “Qualcosa dentro me si è spento, voglio il Barcellona”

Torna nuovamente a parlare dal ritiro della nazionale polacca, l'attaccante del Bayern, Robert Lewandowski che ha già le idee chiare sul futuro: "Voglio lasciare il Bayern. Lealtà e rispetto sono più importanti del lavoro", ha detto il 33enne nel podcast con OnetSport . "Il modo migliore è trovare una soluzione comune. Qualcosa si è spento dentro di me, voglio lasciare il Bayern per avere più emozioni nella mia vita professionale. Non ho nemmeno preso in considerazione altre offerte, tranne quella del Barcellona" ha ammesso il centravanti polacco. L’agente di Lewandowski Pini Zahavi e il Barcellona hanno concordato verbalmente un contratto triennale. Lewandowski ha segnato 312 gol in 384 partite di Bundesliga con il Bayern e l’ex club del Borussia Dortmund. È stato il capocannoniere del campionato per la quinta stagione consecutiva la scorsa stagione e la settima in assoluto. Lewandowski ha battuto il vecchio record di gol in Bundesliga in una stagione con 41 gol l’anno scorso.