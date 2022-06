Bayern, Lewandowski rifiuta le squadre inglesi: il motivo è davvero curioso

"Questo è un problema vecchio ma ha condizionato il calciatore. Ho sempre sentito Robert dare una spiegazione infantile sulla scelta di non andare in Inghilterra. Ripeteva che lì piove spesso. Questo è quello che mi ha detto quando rifiutava le offerte di club inglesi", ha detto a Sport1.de il suo ex agente Cezary Kucharski. Adesso Lewandowski è rappresentato da Pini Zahavi che sta avendo colloqui con il Barcellona per il trasferimento nel club catalano nonostante la scadenza del contratto col Bayern sia nel 2023.