Bayern, Lewandowski rischia di saltare il Lipsia e il club non lo manda in nazionale

Il Bayern sta valutando una soluzione migliore per non far andare in nazionale l’attaccante polacco Robert Lewandowski. La Polonia giocherà tre partite per le qualificazioni ai Mondiali 2022 contro Ungheria (25 marzo), Andorra (28 marzo) e Inghilterra (31 marzo) e secondo Bild, le attuali normative tedesche richiedono che Lewandowski al ritorno dal Regno Unito debba andare in quarantena per due settimane. In questo caso, salterà le partite di Bundesliga con Union Berlino e il big match con il Lipsia. Il club di Monaco di Baviera in base alle normative tedesche può impedire al proprio giocatore di andare in Nazionale se il periodo di quarantena supera i 5 giorni. Il Bayern sta ora cercando di capire se la normativa sulla quarantena sarà modificata prima della pausa per le partite internazionali. Un problema simile potrebbe interessare David Alaba (che gioca contro la Scozia con la nazionale austriaca) e Alphonso Davis (con il Canada contro le Isole Cayman).