Bayern, Lewandowski: “Voglio giocare per altri 5 anni”

L'attaccante polacco è il secondo goleador più prolifico in Bundesliga

L'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha condiviso i suoi piani per il futuro. Il 32enne polacco vuole giocare per almeno altri 5 anni. “Oggi gioco per il Bayern, la migliore squadra del mondo. Mi sento molto bene qui, mi piace anche parlare con tutti avendo un buon rapporto. Voglio giocare al massimo livello il più a lungo possibile. Non ho ancora pensato a cosa potrebbe accadere nei prossimi 3-4 anni. Voglio giocare per almeno altri 5 anni. Se posso, giocherò più a lungo ", spiega Lewandowski. Il polacco è al Bayern Monaco dal 2014 e il suo attuale contratto scade nel 2023. Recentemente, l'attaccante ha conquistato il secondo posto tra i marcatori più prolifici della storia della Bundesliga tedesca. In questa stagione, Robert ha giocato 36 partite con il Bayern in tutte le competizioni, ha segnato 42 gol e fornito otto assist.