Bayern, l’ex Kovac: “Il mercato si fa senza la collaborazione con il tecnico. Flick? Non si discute…”

Niko Kovac ha parlato delle differenze di metodo tra il suo AS Monaco e il Bayern Monaco, ex club nella stagione 2018-2019. Kovac fu esonerato in autunno e al suo posto arrivò Flick. A Sport Bild l’allenatore del club francese racconta il modo di lavorare al Principato: “Il mercato qui avviene in stretta collaborazione con Paul Mitchell (il direttore sportivo) e il sottoscritto. Parliamo di tutto insieme, dai giocatori che ci interessano a quelli che vogliamo acquistare. Ogni club dovrebbe funzionare in questo modo, ed è per questo che ho firmato con questa società. Al Bayern è completamente diverso. Sappiamo tutti come funziona il mercato a Monaco: lì è esattamente il contrario di Monaco e all’Eintracht Francoforte. Inoltre non riesco a capire che ci siano discussioni del genere su Hansi Flick, con tutti i suoi successi. “. Kovac bacchetta la gestione e forse anche il ds Salihamidzic che ha avuto qualche frizione con il tecnico bavarese che in 15 mesi ha vinto sei titoli.