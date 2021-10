Bayern, Lucas Hernandez rischia un anno di carcere

Il fratello di Theo oggi positivo al Covid è nel mirino della giustizia spagnola

Se il milanista Theo Hernandez oggi non può sorridere per aver saputo di essere positivo al Covid, anche il fratello Lucas non è felice. Il difensore del Bayern e della Francia potrebbe finire in carcere. Come riportato da As, Hernandez è accusato di aver violato un decreto di divieto di avvicinamento a persona offesa. Per questo il calciatore dovrà presentarsi il 19 ottobre alle 11 al tribunale di Madrid per indicare un luogo dove scontare la pena. I legali di Hernandez stanno già lavorando e faranno ricorso. Il calciatore rischia un anno di carcere. Hernandez è stato accusato di aver aggredito la sua ragazza nel 2017 ma il francese ha trascorso una vacanza insieme a lei nonostante il decreto di divieto di avvicinamento.