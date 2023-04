Bayern, Mané perde la testa e dà un pugno a Sané

Ha dell'incredibile ciò che sarebbe accaduto al termine della sfida d'andata di Champions League Manchester City-BayernMonaco. Successivamente alla dolorosa sconfitta, infatti, nello spogliatoio sarebbe scoppiato il caos con l'attaccante Sadio Mané che avrebbe tirato un pugno al compagno Sané. A riportare l'accaduto è stato il quotidiano tedesco Bild, il quale conferma che la lite tra i due sarebbe cominciata già sul terreno di gioco, per poi degenerare solo pochi minuti più tardi. Una vicenda che certamente non fa bene al Bayern Monaco, ambiente già scosso per il cambio di guida tecnica e per l'amara sconfitta per 3-0 in Champions. L'ipotesi rimonta al ritorno si fa ancora più remota.