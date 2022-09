Bayern, Matthäus allontana Tuchel: “Nagelsmann allenatore giusto”

Nei giorni scorsi si sono susseguite voci di un cambio di allenatore al Bayern dopo i tre pareggi consecutivi e la sconfitta di sabato con l'Augusta. Julian Nagelsmann nell'occhio del ciclone ed è stato più volte proposto dagli addetti ai lavori Thomas Tuchel per la panchina bavarese. Il tecnico che è stato esonerato questo mese dal Chelsea è libero e dunque potrebbe sedersi sulla panchina dei campioni di Germania attardati in classifica dopo sette turni di Bundesliga. Ma in soccorso di Nagelsmann ecco Lothar Matthäus opinionista importante di Sky in Germania. L'ex difensore del Bayern ha detto: "Nagelsmann è l'allenatore giusto e non deve essere mandato via. Ma non credo che stia tremando. Il Bayern ha fiducia in lui tanto che gli ha fatto un contratto quinquennale. Questa però è sicuramente la fase più difficile della sua giovane carriera di questo grande allenatore". Intanto la società ha fatto quadrato attorno a Nagelsmann e a parlare è stato Oliver Kahn.