Bayern, Matthäus duro su Neuer: “Via la fascia di capitano. Negligente e incoerente”

Ha fatto clamore l'intervista rilasciata da Manuel Neuer al giornale tedesco "Süddeutsche Zeitung" e al "The Athletic". Il portiere e capitano dei campioni di Germania, attualmente infortunato dopo essersi rotto la gamba in vacanza, ha attaccato verbalmente la dirigenza del club per la decisione di esonerare in tronco l'allenatore dei portieri Toni Tapalovic stretto amico di Neuer. Sulla vicenda ha espresso il suo parere una leggenda del Bayern Monaco, l'ex difensore Lothar Matthäus: "Va tolta la fascia di capitano a Manuel Neuer. Non è più accettabile come capitano del Bayern", ha scritto nella sua rubrica su Sky il 61enne. "E' stato negligente visto che si è infortunato sciando e dopo ha rilasciato un'intervista non autorizzata in cui attacca il club nei termini più duri. Non ha detto lui stesso qualche settimana fa che nessuno era al di sopra del club? Incoerente!".