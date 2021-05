Bayern, 21enne Arp super talento vice-Lewandowski finito in panchina in 3^ div.

Veniva considerato il vice-Lewandowski ma adesso è sparito dai radar

Il calcio è pieno di promesse non mantenute e in Germania sono tanti i giocatori che sono spariti dopo un inizio folgorante. E' il caso dell'attaccante Jann-Fiete Arp fino a un paio di anni fa considerato un super talento finito nel mirino del Chelsea e del Real Madrid ma poi fu acquistato dal Bayern Monaco per 3 milioni nell'estate 2019. Circa cinque milioni all'anno di ingaggio e la firma di un quinquennale.

METEORA - La sua carriera con la maglia dell'Amburgo iniziò come meglio non si poteva: era la stagione 2017/18 e Arp segnò in Coppa di Germania appena 17enne e poi due gol in Bundesliga a ottobre e novembre. Due goal rimasti gli unici di una stagione terminata con la retrocessione del club anseatico. Il Bayern lo prese e lo presentò come il bomber del futuro anche perchè segnava molto anche con la maglia dell'Under 19 della Germania. Ma con la stessa velocità con cui Arp si mise in luce, anche il declino è stato molto rapido ed è finito in terza divisione con la squadra del Bayern. In questa stagione con il Bayern II solo tre gol, tanta panchina ma anche tanta sfortuna visto che Arp è stato spesso infortunato. In prima squadra con i campioni di Germania un gol nell'Audi Cup contro il Tottenham nel 2019.