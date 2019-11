Bayern Monaco a caccia dell’allenatore, ten Hag si chiama fuori: “Resto all’Ajax…”

Momento complicato in casa Bayern Monaco. Dopo l’allontanamento di Niko Kovac, il club bavarese è a caccia del sostituto. Tanti i nomi presi in considerazione, tenendo presente anche le necessità e le preferenze dei tifosi, ma ancora qualche incertezza per una scelta che non potrà ammettere errori.

Intanto, uno dei tecnici chiamati in causa come possibile sostituto, si è tirato fuori dalla corsa alla panchina. Erik ten Hag, mister dell’Ajax, parlando ai canali ufficiali del club olandese, si è detto certo della sua permanenza in Olanda alla guida dei Lancieri almeno fino alla fine della stagione. Poche parole, ma importanti, quelle rilasciate dall’allenatore: “C’è un legame forte con la mia squadra. Posso confermare che resterò all’Ajax fino alla fine della stagione”. Porta chiusa al Bayern Monaco, almeno per il 2019-2020.