Bayern Monaco, affari di famiglia: Nagelsmann testa il nipote di Salihamidzic

Il ragazzo è un 17 attaccante ed è nipote del dirigente bavarese

Curiosità in casa Bayern Monaco dove il neo tecnico Julian Nagelsmann in questi primi giorni di ritiro alla guida dei bavaresi sta testando diversi giovani al fianco della prima squadra per capire se qualcuno di loro potrà essere inserito nella rosa dei gradni" per la prossima stagione. Fra questi sta suscitando grande interesse Lucas Copado, attaccante classe 2004, figlio e nipote d'arte.