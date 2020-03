Bayern Monaco, agli allenamenti da casa partecipano due ex…

Certi amori non finiscono, nemmeno al tempo del Coronavirus. In questo periodo gli atleti seguono allenamenti da casa studiati per filo e per segno dai preparatori dei club. Anche in casa Bayern Monaco i giocatori hanno a disposizione esercizi da fare a casa, magari in video insieme ai compagni.

DUE EX – Tra loro però ci sono anche due ex giocatori dei bavaresi. Si tratta di Arjen Robben e Bastaian Schweinsteiger. L’olandese si era ritirato nel 2019 dopo aver terminato il contratto proprio con il Bayern, ma visto il periodo l’ex giocatore ha chiesto alla società di potersi allenare con loro. Discorso identico per Schweinsteiger. A riportarlo è la Bild che ha sottolineato che la voglia dei due ex compagni di squadra possa avere un effetto positivo anche sui membri della rosa.