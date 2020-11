Bayern Monaco-Alaba, è rottura. Salihamidzic conferma: “Non faremo altre offerte al giocatore”

Sembra essere arrivata al capolinea l’avventura di David Alaba al Bayern Monaco. Sono state settimane di trattative, di rumors, veri o meno, ma alla fine le parti non sembrano aver trovato la quadra per andare avanti insieme. Il difensore dirà addio al club tedesco e la conferma arriva direttamente dalla società nelle vesti di Hasan Salihamidzic, direttore sportivo.

Bayern Monaco-Alaba, parla Salihamidzic

Dopo le ultime settimane passate a discutere il presunto rinnovo, Alaba difficilmente prolungherà il proprio contratto con i tedeschi. Ad affermarlo ai microfoni di Sky Germania è stato Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco a margine della partita di Champions League contro il Salisburgo: “Non so se potremo ancora trovare una soluzione comune. Adesso dobbiamo fare i conti con la realtà, ovvero che David potrebbe andare via. Le cose sono andate in questo modo: noi abbiamo fatto un’offerta inizialmente e lui l’ha rifiutata. Poi ne abbiamo fatta un’altra con una scadenza. Al termine di questa nessuno ci ha fatto sapere nulla e noi l’abbiamo ritirata. Ho provato a parlare con l’agente del calciatore e anche con David ma non è accaduto nulla. A questo punto dobbiamo pensare che lui ci lascerà. In ogni caso siamo tutti dei professionisti”.