Bayern Monaco, Alphonso Davies pazzo di Lewandowski: “Il migliore al mondo. Brilla ogni giorno”

L'esterno esalta il compagno di squadra

Ancora un gol, da record - sono 43 in un anno solare in campionato e 69 in tutte le competizioni -. Robert Lewandowski infiamma il calcio tedesco e mondiale e fa impazzire anche i suoi compagni di squadra. Vedere per credere Alphonso Davies che dopo la gara vinta per 4-0 contro il Wolfsburg in campionato ha solo parole al miele per il compagno di squadra polacco, ancora una volta a segno.