Bayern Monaco, altro pari. Muller non ci sta: “Sono inca****o perché…”

L'attaccante tedesco dopo il 2-2 contro lo Stoccarda.

Altro pareggio per il Bayern Monaco in Bundesliga, questa volta per 2-2 contro lo Stoccarda. Un risultato che fa rabbia a tutto l'ambiente e che mette qualche dubbio a mister Nagelsmann e ai calciatori. Grande delusione e rabbia nelle parole di uno dei leader del gruppo, Thomas Muller, che dopo il match, come riportato da Marca, ha parlato a Sky e non ha fatto giri di parole per spiegare il suo stato d'animo.

RABBIA - "Sono incazzato per la prima volta in questa stagione. Incazzato con noi stessi. Se sei in vantaggio di punteggio e riesci, dopo che ti pareggiano, a riconquistare il vantaggio devi dare il massimo negli ultimi dieci minuti per portarla a casa. Il fatto che abbiamo permesso allo Stoccarda di tornare nella nostra area è stata una mancanza di intensità, una mancanza di fame. È la prima volta in questa stagione che sento che abbiamo regalato qualcosa", ha aggiunto il tedesco molto arrabbiato.

Muller ha fatto riferimento alle due reti segnate dal suo Bayern Monaco che in entrambe le circostanze si è fatto riprendere. Per i tedeschi si tratta del terzo pareggio di fila in campionato dopo quelli contro Borussia M'Gladbach e Union Berlino.