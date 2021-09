Bayern Monaco, arriva una maglia in onore dell’Oktoberfest

Una maglia speciale per il club tedesco per quella che è una festa tradizionale in Germania

La tradizionale festa tedesca quest'anno non verrà celebrata a causa delle restrizioni per il coronavirus ma il club bavarese ha scelto comunque un modo speciale per portare avanti un momento caratterizzante per sé e per tutto il Paese. La t-shirt servirà proprio per confermare il legame con la tradizione. La maglia sarà verde scuro. Il logo, gli accenti sulle maniche, le tre strisce sulle spalle e gli sponsor sono messi in risultato dal colore dorato e creano così una connessione con il costume classico. Pezzo forte della maglia - si legge sul sito del club - è il ricamo, ispirato alla tradizione bavarese, che circonda il logo. La tipica stella alpina dell'Oktoberfest è mostrata anche nella zona del collo.