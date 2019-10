Bayern Monaco, battaglia con la Francia per la convocazione di Hernandez: “Non partirà”

Potrebbe esserci l’ennesimo caso tra un club e una nazionale. In casa Bayern Monaco potrebbe accendersi una disputa con la federazione francese a proposito di Lucas Hernandez. L’esterno è infortunato ma è stato chiamato da Didier Deschamps per le sfide della Nazionale transalpina per le qualificazioni ad Euro 2020.

La posizione del club bavarese, però, è inamovibile con il ds Hasan Salihamidzic e il tecnico Niko Kovac che hanno espresso il proprio parere sul tema senza lasciare alcuna possibilità. Come riportano i media tedeschi, il Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di lasciar partire il giocatore: “Hernandez è infortunato e deve curarsi. Ha un problema al ginocchio e verrà curato. Non lo manderemo con la Francia. Faremo sapere alla Nazionale che verrà curato dai nostri medici”, ha detto il direttore sportivo. Dello stesso avviso anche Kovac: “Sono stato ct anche io e so come funzionano queste cose. Se la Nazionale insiste, devono fare i controlli medici anche loro. Ma sono sicuro che l’esito dei nostri esami sarà confermato anche dal loro staff e il giocatore verrà ritenuto non idoneo per giocare”.