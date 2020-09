Bayern Monaco-Borussia Dortmund diretta tv e streaming, dove vedere il match

Bayern Monaco-Borussia Dortmund si gioca oggi alle 20.30 per la gara valida per la Supercoppa di Germania. I bavaresi hanno vinto sia il campionato tedesco sia la Coppa nazionale e per questo motivo affrontano la seconda classificata. Il super classico è pronto ad entusiasmare i tifosi tedeschi e non…

Bayern Monaco-Borussia Dortmund, le probabili formazioni

Reduci dal k.o. in campionato contro l’Hoffenheim, i bavaresi restano comunque i favoriti. Il Bayern Monaco ha vinto già sette volte questo trofeo e vorrebbe staccare proprio il Borussia Dortmund, ferma a quota sei, l’ultima proprio la passata annata.

Le squadre scenderanno in campo con le migliori formazioni possibili. Flick manderà in campo il suo Bayern con capitan Neuer in porta e il bomber Lewandowski in avanti. Presenti anche Muller e Coman in attacco. Per quanto riguarda il Borussia Dortmund, Favre si affiderà alla vena realizzativa del giovane Haaland con Reinier e Reus in suo sostegno. Presente l’ex Hummels in difesa.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Sule, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, T. Müller, Coman; Lewandowski.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Hitz; Akanji, Emre Can, Hummels; Meunier, Brandt, Witsel, Guerreiro; Reinier, Reus; Haaland.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida della Supercoppa di Germania tra Bayern Monaco-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport Uno al numero 201 del satellite e al numero 472 e 482 del digitale terrestre.

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita tra le due potenze tedesche anche in diretta streaming mediante Sky Go. La Supercoppa di Germania sarà infatti visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android, ma anche su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Come ultima opzione, per chi volesse utilizzare tale metodo, sarà possibile acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione di diversi eventi sportivi.

