Bayern, Tuchel chiede tre acquisti: anche un italiano tra gli obiettivi

Il tecnico tedesco Tomas Tuchel, da poco arrivato sulla panchina del Bayern Monaco, ha già elencato due nomi con cui ha lavorato al Chelsea e che desidererebbe avere nuovamente in rosa. Si tratta del portiere Edouard Mendy e del centrocampista centrale Mateo Kovacic.

Visto l'infortunio di Neuer e Yan Sommer, arrivato in inverno, che non rientra nei piani di Tuchel, in estate i bavaresi proveranno ad acquistare l'estremo difensore senegalese. Mateo Kovacic, invece, andrebbe ad aumentare ulteriormente la concorrenza a centrocampo, dove il Bayern ha sicuramente grossa scelta.