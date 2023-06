Bayern Monaco, colpo Laimer: “Un sogno che si realizza”

Sul sito della società di Monaco di Baviera anche una descrizione delle caratteristiche del giocatore, la sua carriera e, ovviamente, anche le primissime parole dell'austriaco 26enne: "È un sogno che diventa realtà, il Bayern è uno dei più grandi club al mondo. Darò tutto per i tifosi e per il club. Il Bayern ha sempre avuto grandi obiettivi, come me. Sono al posto giusto, ciò che posso fare è dare il 100%".