Bayern Monaco, Coman possibile “nuovo Alaba”: contratto in scadenza e nessun rinnovo in vista…

Kingsley Coman come David Alaba? Questa la voce di mercato che disturba l’ambiente del Bayern Monaco. Come riporta il periodico spagnolo Sport citando il media tedesco TZ, l’attaccante e il suo contratto in scadenza nel 2023 potrebbero diventare un problema per il club di Monaco di Baviera.

Dopo l’addio annunciato nelle scorse ore del difensore, anche per l’attaccante ex Juventus potrebbe arrivare un destino simile. Da quanto si apprende la società tedesca non vuole ripetere l’errore fatto con Alaba e visto il contratto in scadenza del francese nel 2023 starebbe pensando di procedere col rinnovo. Peccato, però, che tra le parti non ci sia ancora nessuna intesa. Coman vorrebbe essere valorizzato dal club vedendosi riconoscere anche a livello economico una posizione di grande importanza nel gruppo. Il Bayern, per ora, sta lavorando anche ai rinnovi di Leon Goretzka e Joshua Kimmich oltre appunto a quello di Coman.