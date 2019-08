Bayern Monaco, Coutinho senza paura: indosserà la maglia numero 10

Philippe Coutinho può dirsi ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il brasiliano, come annunciato dal Barcellona e dai bavaresi, si trasferirà in Germania alla corte di Kovac. Un acquisto incredibile da parte dei campioni in carica della Bundesliga che sperano di poter competere, oltre in patria, anche in Champions League.

Ma sarà anche l’occasione per Coutinho di tornare ai suoi livelli, quelli mostrati con il Liverpool prima di passare in Catalogna dove non ha avuto un’esperienza facile. Le premesse ci sono tutte e lo stesso giocatore non si tira indietro. A testimoniarlo è la scelta del numero di maglia: la 10. L’ufficialità manca ancora, ma, come riporta Sport, una gaffe dello sponsor dei tedeschi ha anticipato tutti pubblicando su Instagram l’immagine della nuova divisa del brasiliano con il numero già presente sulle spalle.

La foto, poi rimossa, non è passata inosservata e sui social è stata subito accolta con entusiasmo.