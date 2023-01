Bayern Monaco, De Ligt ammette: “Bundesliga una sorpresa. Vi spiego perché…”

L'ex Juventus ha commentato la sua esperienza in Bundesliga.

Redazione ITASportPress

Dopo il ritiro invernale, per il Bayern Monaco è tempo di rientro in Patria in vista della ripresa del campionato che vedrà la formazione bavarese impegnata venerdì 13 gennaio contro il Salisburgo. Intervenuto in conferenza stampa, il difensore ex Juventus Matthijs De Ligt ha commentato la sua esperienza in Bundesliga soffermandosi sulle caratteristiche del torneo.

"Penso che la Bundesliga sia un campionato in cui tutte le squadre giocano ad alta intensità, molte lavorano duramente per questo", ha spiegato il centrale olandese. "Devo di re che questa è stata la sorpresa più grande per me". Confrontando il torneo tedesco e il campionato italiano, De Ligt ha aggiunto: "Devo dire che il livello della Serie A italiana e della Bundesliga sono abbastanza simili. Certo, la filosofia è diversa ma penso che siano entrambi ottimi campionati e sono felice di giocare in Bundesliga adesso".

Per i bavaresi, come detto, il rientro in campionato sarà contro il Salisburgo con l'obiettivo di tenere il vantaggio sulle inseguitrici, al momento distanti 4 lunghezze in classifica.