Bayern Monaco, De Ligt: “Sorpreso da esonero Nagelsmann. Con Tuchel…”

L'olandese, ex anche della Juventus, ai microfoni dell'emittente olandese NOS , si è detto sorpreso per quanto accaduto ma di essere pronto a riprendere il lavoro al meglio anche con il nuovo tecnico.

Analizzando la situazione del Bayern, De Ligt ha detto: "Non me l'aspettavo, sono rimasto sorpreso e gli ho mandato un messaggio. Siamo secondi in campionato e ai quarti di finale di Champions League. Apparentemente sembra non sia stato fatto un lavoro sufficientemente buono, secondo la dirigenza. Io penso che sia un peccato perché sono cresciuto davvero molto grazie a lui. Ma nel calcio tutto cambia rapidamente".