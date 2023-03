Bayern Monaco, dopo addio a Nagelsmann arriva il sostegno di Muller

Julian Nagelsmann non è più l'allenatore del Bayern Monaco . La decisione, ufficializzata lo scorso 24 marzo, ha colpito il mondo del pallone. Tra le motivazioni manifestate soprattutto dalla stampa tedesca ci sarebbero stati dei rapporti non idilliaci con diversi calciatori.

Nonostante il club tedesco fosse in lotta per vincere tutte le competizioni, i media della Germania aveva parlato di un ampio numero di calciatori - almeno sei - che avrebbero influito sulla scelta della società di cambiare gestione tecnica in corsa.

Tra questo, indubbiamente, non c'è Thomas Muller che, nelle scorse ore, ha voluto ringraziare l'allenatore attraverso un messaggio social. In una storia su Instagram la bandiera bavarese ha scritto: "Ringrazio te e il tuo staff per l'impegno, caro Julian Negelsmann. Ti auguro il meglio e per ora ti saluto".