Bayern Monaco, dopo Coppa di Germania volo bloccato per una bomba di guerra

Piccolo problema per i tedeschi dopo la Coppa di Germania

ORDIGNO - Ebbene sì. La squadra di Monaco di Baviera, come rivelano la Bild e Goal, non ha potuto fare ritorno in città col volo previsto dall'aeroporto di Brema per colpa di una bomba risalente alla seconda guerra mondiale che gli specialisti stavano provando da ore a disinnescare per mettere il tutto in sicurezza. L'ordigno si trovava molto vicino all'aeroporto della città tedesca e per questa ragione la squadra è rimasta bloccata in hotel più a lungo del previsto. La bomba, del peso di ben 500 kg, è stata trovata nell'area di Habenhausen nella giornata di mercoledì e le operazioni per mettere tutto in sicurezza sono durate a lungo. I campioni tedeschi del Bayern Monaco giocheranno nel weekend contro l'Hertha Berlino con la speranza che questo ritardo non li abbia distratti...