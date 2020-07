Bayern Monaco, è fatta per il ‘nuovo Douglas Costa’

Il Bayern Monaco ha intenzione di investire parecchio sui giovani in vista delle prossime stagioni. A dimostrazione di ciò un colpo in entrata che ha sbaragliato la concorrenza di mezza Europa.

IL NUOVO DOUGLAS COSTA

Benicio Baker-Boaitey è il gioiellino cresciuto nelle giovanili del West Ham ormai prossimo al trasferimento in Baviera. Stando a quanto riportato dal The Sun il giocatore classe 2004 avrebbe rifiutato la firma del contratto professionistico con la società inglese, aprendo le strade per un suo arrivo in Germania. Sbaragliata la concorrenza delle altre big d’Europa, tra cui Manchester United e Barcellona, adesso il Bayern Monaco potrà godersi l’evoluzione calcistica della giovane ala sinistra, da molti indicato come l’erede di Douglas Costa.