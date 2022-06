Bayern Monaco, ecco l’offerta per Mané: bavaresi vicino all’acquisto

Come riporta Sky Deutschland, Sadio Mané si appresta a diventare un giocatore del Bayern Monaco. Il colpo dal Liverpool sta per diventare effettivo, dopo che i due club hanno raggiunto un accordo nella giornata di oggi. Decisivo il blitz di Hasan Salihamidzic per trattare con i Reds. L’accordo è sulla base di 32 milioni di euro di parte fissa, più 6 di bonus legati alle presenze e 3 legati agli obiettivi del club. Totale: 41 milioni di euro. Nei prossimi giorni il senegalese è atteso a Monaco per le visite mediche e firmare il suo contratto triennale con il Bayern, per poi iniziare una nuova avventura della sua carriera, la prima in Germania.