Bayern Monaco eliminato dalla Coppa e Muller se la prende… con un giornalista

Succede di tutto in Coppa di Germania nel match tra i padroni di casa dell’Holstein Kiel e il Bayern Monaco. I più quotati tedeschi vengono eliminati ai rigori dopo aver pareggiato per 2-2 nei 120 minuti precedenti. Una brutta “botta” per i campioni d’Europa che, nel post gara, non hanno certo preso bene l’accaduto. Su tutti Thomas Muller che si è ritrovato a discutere con un giornalista al momento delle interviste.

Muller: lite col giornalista

Come riportano la Bild e Metro, il calciatore del Bayern Monaco, evidentemente ancora molto seccato per la prova e il risultato dei suoi, ha avuto un botta e risposta dai toni accesi con l’intervistatore. “Mi chiedi cosa penso ora?”, ha esordito Muller. “Ma se stai ridendo come posso rispondere?”, ha proseguito il giocatore nei confronti del giornalista.

Dal canto suo l’uomo si è difeso: “Non sto ridendo. Capisco il tuo momento. Ma non sto ridendo”. E ancora Muller: “Certo che stai ridendo, lo stavi facendo”. Successivamente, però, i toni si sono calmati e l’intervista è andata avanti senza problemi. Certo è che il calciatore del Bayern Monaco era davvero furente…