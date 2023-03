Bayern Monaco, esonero Nagelsmann: i motivi che hanno portato alla rottura

L’annuncio a sorpresa è arrivato nella serata di ieri, poi nel pomeriggio di oggi l'ufficialità: il Bayern Monaco ha esonerato il tecnico Julian Nagelsmann . Al suo posto è arrivato Thomas Tuchel . Una notizia che ha lasciato spiazzato lo stesso allenatore dei bavaresi, che non sarà dunque in panchina già a partire dalla prossima sfida contro il Borussia Dortmund.

L’ormai ex allenatore dei bavaresi, in realtà, non aveva perso lo spogliatoio, anzi. Sia lui che gran parte della squadra sono stati infatti colti completamente alla sprovvista dalla notizia dell’esonero. Nagelsmann aveva sostenitori importanti all’interno del Bayern, come il centrocampista Kimmich, ma, sempre secondo alcune fonti locali, c’erano anche tensioni e poca armonia a livello umano con altri calciatori.