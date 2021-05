Bayern Monaco festeggia il 31^ titolo prima di giocare

La squadra di Flick al settimo titolo in un anno e mezzo

Il Bayern Monaco è campione di Germania per la 31^ volta nella sua storia, la nona Bundesliga consecutiva. La squadra di Hansi Flick che giocherà alle 18.30 contro il Borussia Moenchengladbach non potrà più essere raggiunta dal Lipsia che ha perso a Dortmund per 3-2. Al secondo match ball rot-weiss campioni ma stavolta prima di scendere in campo. Per il partente Flick è il suo settimo titolo in un anno e mezzo e per il successore Nagelsmann sarà durissima eguagliare questo record la prossima stagione. Il Bayern non farà acquisti costosi visto che la pandemia ha tolto 150 milioni di entrate per gli stadi chiusi. Nonostante ciò è già stato acquistato per quasi 60 milioni il difensore Upamecano (42,5) e il nuovo allenatore Nagelsmann (15+ bonus) presi dal Lipsia. Nelle partite di oggi, continua a correre il Wolfsburg, terzo e vincente per 3-0 sull’Union Berlino: 0-0 tra Werder Brema e Bayer Leverkusen, l’Hoffenheim stende 4-2 lo Schalke 04.