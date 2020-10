Bayern Monaco, Flick si lamenta: “Purtroppo ci alleniamo poco”

Hanno vinto tutto nella passata annata e vorrebbero provare e ripetersi ma dovranno fare i conti con una stagione ancora più fitta di impegni. In casa Bayern Monaco non si fa in tempo a festeggiare la vittoria per 4-1 in casa dell’Arminia Bielefeld che già si pensa alla prossima gara, in Champions League. Il tecnico Hansi Flick, parlando ai media tedeschi dopo il match, ha precisato come sia davvero difficile trovare il modo di preparare al meglio ogni sfida.

Flick: “Ci alleniamo pochissimo”

“Il primo tempo è stato vicino alla perfezione, abbiamo avuto il controllo della gara e non concesso nulla agli avversari”, ha detto Flick sul match contro l’Arminia Bielefeld. “Nel secondo tempo siamo un pò calati, pensando forse alla Champions e abbiamo concesso occasioni agli avversari. Il rosso a Tolisso non ci voleva. Muller e Lewandowski autori di una doppietta a testa? Per me sono stati i migliori in campo”.

Ma poi anche la lamentela non solo a nome del suo Bayern Monaco: “Naturalmente possiamo fare meglio, soprattutto in difesa, ma il fatto è che al momento mancano gli allenamenti. Ci alleniamo davvero molto poco e penso che la cosa sia per tutte le squadre europee che giocano le nostre stesse competizioni. Però si va avanti, con quello che abbiamo e che possiamo fare. Ora pensiamo alla Champions”.