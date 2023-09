Bayern Monaco, Freund: “Neuer torna in settimana, ma deve stare attento…”

Le condizioni del portiere: "Sta bene e penso possa tornare in gruppo molto presto...". Poi l'avvertimento: "Occhio a non esagerare con il carico, infortunio importante"

LE CONDIZIONI: "Il ritorno di Manuel è proprio dietro l'angolo, Dovrebbe essere solo questione di pochi giorni prima che torni titolare..." ha esordito Christoph Freund, chiarendo che il portiere è ormai all'ultima fase del suo recupero e che il suo rientro è ormai vicino. Poi, quasi a fermare l'entusiasmo: "Certo, dovrà stare attento nel suo rientro perché ha perso molto tempo e sarà difficile. In questa fase è importante distribuire correttamente il carico in base alle sue possibilità. Spero che nei prossimi giorni o la prossima settimana tornerà in totale servizio e si allenerà con la squadra". Ricordiamo che Manuel Neuer è ai box già da inizio stagione, quando in vacanza aveva riscontrato un infortunio al ginocchio: rottura della tibia destra.