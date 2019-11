Bayern Monaco, Goretzka bersagliato da insulti sul web: “E io cosa dovrei rispondere?”

Non sta trovando molto spazio in questa stagione con la maglia del Bayern Monaco Leon Goretzka, che deve convivere anche con insulti (anche piuttosto coloriti) che gli arrivano per via telematica. Sì, è lo stesso centrocampista classe 1995 ad aver rivelato su Twitter i comportamenti di uno pseudo-tifoso nei suoi confronti, mostrandone in buona quantità: “Mi piace di domenica osservare i messaggi che mi arrivano da parte dei fan, non potendola consultare in settimana. Qui cosa dovrei rispondere?”. Una decisione saggia da parte del 24enne, che milita anche nella Nazionale tedesca, così da mettere alla berlina questo misterioso personaggio (è meglio non riportare le ingiuriose espressioni). Tante le reazioni di incredulità: “Ma Leon, che cosa hai combinato?!”, oppure “Ignoralo”, “Lascia perdere”.