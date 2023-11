Bayern Monaco, Goretzka parla del futuro: “Ho diverse opzioni…”

Leon Goretzka ha parlato ai microfoni di Abendzeitung. Il centrocampista del Bayern Monaco, con un contratto fino al 30 giugno 2026, ha parlato del suo futuro: "Ritirarmi al Bayern o fare un'esperienza fuori dalla Germania? Entrambe le opzioni sono possibili, compresa la fine della mia carriera allo Schalke 04. Ma è ancora troppo presto per rispondere a questa domanda. La mia attenzione è concentrata al 100% sui prossimi mesi con il Bayern e sugli Europei con la Nazionale". E sulla Nazionale tedesca e gli Europei del 2024 ha aggiunto: "Il mio obiettivo è convincere club e nazionale nei prossimi mesi, in modo che Nagelsmann non possa ignorarmi. Sono davvero entusiasta di giocare questo Europeo in Germania. È per questo che sono molto seccato di non aver portato con noi l'euforia iniziale della scorsa sosta anche in questa invernale".