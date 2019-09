Bayern Monaco, guai per Boateng: accusato di violenza domestica, indagini in corso

Guai per il difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng, che sarebbe stato assai violento con la sua ex ragazza in più episodi del passato. Incidenti domestici che sono stati segnalati ad un tribunale distrettuale di Monaco di Baviera, e ora per il centrale di nazionalità tedesca si mette male. La procuratrice Anne Leiding ha confermato il tutto all’agenzia SID, che ha evidenziato come ci siano stati delle indagini sul caso fin dall’autunno del 2018, per poi presentare ufficialmente l’accusa a febbraio dell’anno in corso. Tuttavia, la procedura non sarebbe ancora del tutto aperta, poiché il tribunale avrebbe ordinato ulteriori indagini sui vari episodi che sono capitati. L’ultimo, probabilmente, solo due settimane fa (stava con la compagna da dieci anni, da cui ha avuto due figli). Boateng, peraltro, stava per approdare alla Juventus negli ultimi giorni di mercato al posto dell’infortunato Chiellini, ma Sarri ha bloccato tutto.