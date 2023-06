Bayern Monaco, Hainer allo scoperto: “Per centravanti possiamo spendere 100 milioni”

Fermi tutti: il Bayern Monaco è pronto ad entrare in scena sul mercato con 100 milioni in ballo per comprare il centravanti del futuro. Lo ha annunciato, in realtà confermando i rumors delle scorse settimane, il presidente Herbert Hainer che ha parlato a Bild TV .

Parlando di mercato, della necessità di trovare i giusti rinforzi ed in particolare un centravanti puro come lo era Lewandowski, il numero uno del club bavarese ha spiegato: "Sì, il Bayern può spendere anche 100 milioni per l'attaccante". Unica condizione, però, per fare in modo di arrivare a spendere tale somma di denaro: "Deve essere una scelta giusta. Si sa che stiamo cercando un centravanti, siamo sulla buona strada".