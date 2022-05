Bayern Monaco, Hainer conferma: “Lewandowski ha un contratto e lo rispetterà. Su Mané…”

Il numero uno dei bavaresi sul futuro del bomber e non solo

Lo ha detto più volte in questi giorni e lo ribadisce anche ai microfoni di TZ. Il presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer non fa sconti a Robert Lewandowski, il cui futuro è in bilico tra club tedesco e possibile esperienza in Spagna al Barcellona.

Il numero uno dei bavaresi ha voluto confermare la posizione della società in merito al destino del centravanti polacco: "Lewandowski segna una quantità incredibile di gol anno dopo anno. Perché dovremmo venderlo? Non c'è nessun sostituto per lui, nessuno che segna così tanti gol così regolarmente. L'ho detto tante volte: Robert Lewandowski ha un contratto fino al 30 giugno 2023 e lo rispetterà". Insomma stando a queste dichiarazioni non sembrano esserci margini d'addio tra le parti.

Nel corso dell'intervista, però, il presidente del Bayern si è soffermato anche sul cambio di rotta della politica di rinnovo di alcuni contratti in squadra che potrebbe portare la società a realizzare accordi più brevi: "Stop a contratti lunghi? Questa politica di contratti lunghi, spesso triennali, bloccherebbe soldi per molto tempo, che non possiamo poi investire in giocatori più giovani. D'altra parte, vogliamo anche essere onesti con i nostri veterani e dire: 'Rinnova per un anno, e se tutto va bene bene, ne parleremo di nuovo'. Abbiamo bisogno di flessibilità in questo momento".

Infine, a proposito delle mosse attuali del club sul mercato: "Vogliamo vincere ancora il campionato e competere al massimo in Champions per trionfare. Ovvio che osserviamo le opportunità sul mercato. Mané? Stiamo guardando in tutto il mercato, facendo tutto il possibile per mettere insieme in campo una squadra competitiva a livello internazionale", ha sorvolato Hainer a domanda precisa sul senegalese del Liverpool accostato in queste settimana ai bavaresi.