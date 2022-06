Bayern Monaco, Hainer gela Lewandowski: “Rispetterà il contratto. Dove finiremo se…”

Ancora braccio di ferro tra club e giocatore

Due posizioni completamente differenti e nessun accenno di tregua o dialogo. In casa Bayern Monaco è un vero e proprio braccio di ferro quello che sta andando in scena tra club e Robert Lewandowski che ha apertamente detto di voler cambiare squadra.

La conferma del clima tesissimo tra le parti arriva dalle recenti parole del presidente dei bavaresi Herbert Hainer che alla Bildha spiegato, anzi ribadito, la sua posizione sul calciatore polacco: "Un contratto è un contratto. Dove finiremo se un calciatore può rescindere prima del tempo mentre noi del club dobbiamo pagarlo fino all'ultimo giorno? Mi ha sorpreso che Robert abbia parlato in un certo modo pubblicamente, anche perché io non l'avrei fatto. Ad ogni modo posso dire che non sono preoccupato, è un professionista e sono convinto che giocherà con noi nella prossima stagione".