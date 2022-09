Bayern Monaco, Hainer: “Lewandowski? Buoni rapporti. Sua cessione beneficio per tutti”

Il patron del club tedesco sull'ex bomber e il prossimo duello in Champions League.

In esclusiva a Sport.es, il presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer ha parlato anche della cessione di Lewandowski e dell’incontro con l’attaccante che arriverà martedì sera in Champions League. La gara, la seconda del girone di Coppa, sarà il primo confronto tra le parti dopo l'addio di questa estate.

Sulla gara contro il Barcellona: "Abbiamo grande rispetto per il Barça. Credo che il calcio spagnolo sia un modello da seguire: vince la Nazionale, vince il Madrid, vince il Barcellona. Ne abbiamo beneficiato anche noi, abbiamo Guardiola come allenatore. Il Barça ha avuto giocatori meravigliosi: Xavi, Iniesta, Piqué, Busquets, Messi. Il club è così grande che continuerà a stabilire record in futuro".