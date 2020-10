Bayern Monaco, Hainer: “Mi sanguina il cuore pensando all’assenza dei tifosi per l’8-2 al Barcellona…”

Un anno sicuramente intenso e ricco di emozioni quello vissuto da Herbert Hainer che il prossimo 15 novembre festeggia la sua prima annata da presidente del Bayern Monaco. Il numero uno del club tedesco ha rilasciato una bella intervista al sito ufficiale della società ripercorrendo alcuni momenti indimenticabili.

Hainer: passato, presente e futuro

“Il mio più grande desiderio per il mio secondo anno da presidente del Bayern Monaco è che i tifosi possano tornare allo stadio”, ha detto immediatamente Hainer relativamente alla situazione complicata che vive il mondo del calcio a a causa della pandemia da coronavirus. E a proposito di tifosi ha aggiunto: “Quell’8-2 contro il Barcellona… Notti come quella non si vivono spesso. Giocare e vincere contro la squadra di Lionel Messi. Mi sanguina il cuore pensando che nessun nostro tifoso ha potuto vivere quelle emozioni dallo stadio“.

Spazio, poi, ad alcune considerazioni sul futuro: “Il nostro desiderio è vincere sempre. Abbiamo avviato un processo strategico perché nei prossimi anni dovremo affrontare le conseguenze della pandemia, la rivoluzione digitale, le nuova sfide finanziarie e in generale un pesante cambiamento del mondo sportivo. Ma l’obiettivo resta sempre quello di stare al top”.