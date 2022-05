Bayern Monaco, Hainer secco su Lewandowski: “Ha contratto fino al 2023 che va rispettato”

Il presidente dei bavaresi sul futuro del centravanti

Con un contratto fino a giugno 2023, il centravanti polacco potrebbe rimanere in Germania e liberarsi solamente tra un anno gratuitamente: "Il futuro di Lewandowski? Posso dire che ha un contratto fino al 2023 e giocherà con noi fino al 2023. Quando si firma un contratto entrambe le parti sono consapevoli di ciò che va rispettato", il commento di Hainer. E ancora: "Andrebbe bene se entrambe le parti sono d'accordo e lo ha detto anche Robert. Ma non c'è alcun sostituto per un giocatore come Robert Lewandowski e lui ha un contratto fino al 2023. Lui è libero di non rinnovare tale contratto ma in generale i contratti si rispettano e credo che lui rispetterà il suo. Dopodiché potrà andare via a zero".