Bayern Monaco, Hainer: “Vogliamo che Lewandowski e Neuer chiudano qui la carriera”

Il presidente dei bavaresi sul futuro dei due campionissimi

Redazione ITASportPress

In casa Bayern Monaco si pensa a questa annata ma si ragiona anche in chiave futura. In modo particolare si discute da giorni del rinnovo di Niklas Süle, ma anche di altri casi che potrebbero cambiare, in un certo senso, le sorti della società. Il presidente Herbert Hainer ha parlato proprio di questi argomenti caldi, con particolare riferimento al difensore, ma anche al destino di Roberto Lewandowski e Manuel Neuer.

Come riportato dalla Bild, il numero uno del club ha detto: "Sule? Abbiamo fatto un'offerta, ora sta a lui decidere se accettarla o meno. Ovviamente gli daremo un preciso periodo di tempo, perché poi dobbiamo agire di conseguenza. Arriverà il momento in cui dovrà fare chiarezza, non conosco la tempistica esatta".

Sul rinnovo di Neuer: "Sono fermamente convinto che Manuel Neuer chiuderà la sua carriera al Bayern Monaco. Può sicuramente giocare ancora per qualche anno ad alti livelli. Per me è ancora il miglior portiere del mondo e sarei felice di annunciare il prolungamento".

Stesso discorso o quasi per Lewandowski: "Il nostro direttore sportivo è in costante contatto con i giocatori. Abbiamo ancora un po' di tempo in questo caso, ha un contratto fino a giugno 2023. Come ho detto, sarei felice se chiudesse la sua carriera qui con noi".